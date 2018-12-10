Евросоюз ввел санкции из-за выборов в Донбассе

Евросоюз (ЕС) обновил санкционный список, добавив в него еще девять человек из-за выборов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Список появился в официальном журнале ЕС.

В него вошел Леонид Пасечник, который по итогам голосования стал лидером ЛНР, председатели законодательных органов ДНР и ЛНР Владимир Бидевка и Денис Мирошниченко. Помимо них, в списке фигурируют имена председателей центральных избирательных комиссий республик Ольги Поздняковой и Елены Кравченко.

Под санкционный мерами предполагаются визовые ограничения и заморозка активов на территории ЕС.

Выборы в Донбассе прошли 11 ноября. Однако в Киеве заявили, что голосование идет вразрез с Минскими соглашениями. В свою очередь, Москва как подписант этих договоренностей проведение выборов назвала необходимой мерой.

Как пояснил полпред России в контактной группе Борис Грызлов, подписанные в Минске соглашения регулируют только муниципальные выборы в Донбассе, а выборы глав и парламентов ДНР и ЛНР к ним не относятся.