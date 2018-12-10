Оружие на деньги можно обменять в Мурманской области

Управление Росгвардии по Мурманской области проводит в регионе акцию по добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Их можно принести в отделы полиции и получить за это денежное вознаграждение.

Как уточняет ИА «Би-порт» со ссылкой на ведомство, за один патрон вознаграждение составляет 3 рубля, а за одну винтовку — 2 тыс. рублей.

За минувшую неделю с 3 по 9 декабря в Мурманской области сотрудники Росгвардии совместно с полицией провели 221 проверку по качеству обеспечения сохранности оружия. Установлено шесть нарушений правил оборота оружия, его владельцы привлечены к административной ответственности. Три единицы оружия изъяли, 12 единиц сдали добровольно.

В центре лицензионно-разрешительной работы напомнили, что за нарушение сроков лицензий, разрешений на хранение и ношение оружия и отсутствие медицинских справок об отсутствии противопоказаний положен штраф от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось о том, что в Суоярвском районе Карелии задержали мужчину, в доме которого нашли несколько единиц оружия, основные части к нему, емкость с порохом и более 200 патронов. Местного жителя подозревают в незаконных раскопках. Возбуждено уголовное дело.