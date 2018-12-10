Троим полицейским вынесли приговор за смерть задержанного после побоев

Ленинский райсуд Нижнего Тагила приговорил троих оперативников уголовного розыска полиции города к срокам до 3,5 года колонии общего режима по обвинению в избиении задержанного, который впоследствии скончался. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщила прокуратура Свердловской области.

По информации ведомства, 15 сентября 2017 года в полицию поступило сообщение о хищении из торгового павильона более 148 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело. По подозрению в краже полицейские задержали и доставили в отдел 42-летнего местного жителя, однако сразу не смогли его опросить, так как он был пьян.

На мужчину составили протокол об административном правонарушении о неуплате штрафа. На следующее утро оперативники во время допроса предложили мужчине признаться в преступлении. Получив отказ, полицейские начали его бить. По данным прокуратуры, они нанесли «не менее восьми ударов руками, ногами и неустановленными в ходе предварительного следствия предметами по голове, туловищу и конечностям, причинив мужчине сильную физическую боль и телесные повреждения».

Через два дня при очередном допросе оперативники опять предложили задержанному дать признательные показания в краже. Они нанесли мужчине не менее 25 ударов. Вскоре потерпевший скончался в центральной больнице № 1 Нижнего Тагила.

Суд признал сотрудников правоохранительных органов виновными по статье о превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия. Обвиняемых оправдали по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, «в связи с непричастностью».

Оперуполномоченным отдела уголовного розыска отдела полиции Дмитрию Панову назначили наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы, Егору Ялунину — в виде трех лет четырех месяцев лишения свободы, Анатолию Быкову — в виде трех лет двух месяцев лишения свободы.

«Все будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима», — цитирует «РИА Новости» сообщение.

Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых отметил, что полицейских уволят по отрицательным мотивам из системы МВД РФ, когда приговор суда вступит в законную силу, пишет сайт kp.ru.

Ранее, 17 октября, следственные органы начали проверку по сообщению об избиении заключенного в СИЗО-2 Рыбинска. Мероприятия проводит следственный отдел города.