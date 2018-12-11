В день 100-летия Александра Исаевича Солженицына на сцене Театра Российской Армии будет сыгран спектакль по роману-эпопее «Красное колесо». Как инсценировать прозу великого писателя, философа, лауреата Нобелевской премии? Я нашел ответ на этот вопрос, когда понял, что величие Солженицына — в сочетании глубины мысли и простоте ее изложения. Мы познакомились в 1994 году, во время работы над постановкой на сцене Малого театра одной из ранних пьес Александра Исаевича — «Пир победителей».

Участие Солженицына в работе над спектаклем было очень живым. Он встречался с актерами, был на репетициях смотрел прогоны. 25 января 1995-го, в день премьеры, стоя на знаменитой сцене, Александр Исаевич признался, что это один из счастливейших моментов в его жизни. Придя на следующий спектакль, поделился он воспоминаниями: «В этот день 10 февраля 1945 году меня везли в воронке на Лубянку. И в маленькую щель я вдруг увидел, что мы проезжаем мимо Малого театра. Думал ли я, что спустя 50 лет буду стоять на этой прославленной сцене, где будет сыграна премьера моей пьесы...»

В своих произведениях Солженицын очень театрален. Но ставить их непросто. «Пир победителей» написан в стихах. Александр Исаевич рассказывал, как будучи в заключении, сочинил пьесу. Записывать на бумагу не мог, так как при первом же досмотре записи бы изъяли. Поэтому все запоминал наизусть. Когда его гнали на работы, сочинял в стихах одну сцену. Возвращаясь в барак, повторял ее и сочинял следующую... Законченный стихотворный текст остался в памяти. Записан на бумагу «Пир победителей» был уже на свободе.

Мы играли этот спектакль и 9 мая 1995 года — в день 50-летия Великой Победы. И после спектакля я предложил артистам не разгримировываясь выйти на улицу, посмотреть салют. В сквере у Большого театра были и ветераны, и молодежь. Увидев актеров в военной форме того времени, люди стали подходить к ним, общаться, поздравлять с Днем Победы и возникла атмосфера далекого и одновременно такого близкого дня — 9 мая 1945 года. Две эпохи как-бы соединились.

Спустя 23 года с момента работы над этим спектаклем я решился поставить в Театре Армии роман-эпопею «Красное колесо». В романе 10 томов! Вместе с автором инсценировки Ольгой Любимовой, мы поняли, что все события эпохального произведения в постановку вместить невозможно. И здесь нам помогла Наталья Дмитриевна Солженицына, предложив взять двухтомник «Красное колесо» — авторскую сокращенную версию романа. Она и легла в основу будущего спектакля.

Конечно, мы рисковали, ставя серьезную литературу и желая пробиться к душе зрителя. Нужно было найти внутреннюю сопричастность каждого актера к показанной истории, ее героям — Николаю II, Ленину, Столыпину, Крупской... Если артист не «пробился» к своему персонажу — значит, получится обычное литературное чтение. А зачем тогда зрителю приходить в театр? Почитать роман можно и дома.

Работая над постановкой «Красного колеса», мы старались доносить глубину авторского слова. Надо было сделать его живым. Что совсем непросто. Помогло то, что автор заложил в литературной основе потенциал театрального зрелища. И мастерство художника Театра Армии Анастасии Глебовой помогло его реализовать.

Чего стоит сцена убийства Столыпина, ведь Богров стрелял в него в театре, когда шла опера «Сказка о Царе Салтане». Отталкиваясь от театральности слова Солженицына, выстраивается и сценография. Зрители, пришедшие на «Красное колесо», располагаются прямо на сцене Театра Армии. Они сидят на Большом круге, а действие разворачивается на Малом. Когда открывается занавес, декорациями становится весь огромный зрительный зал большой сцены Театра Армии, где мы видим в ложе Николая II.

Взгляд в историю помогает остро чувствовать современность. И понимать, какой выбор нужно сделать сегодня. Когда говорят, что один человек ничего не решает, это заблуждение. Каждый делает свой выбор, и из этих частных решений возникает выбор исторический. Сохранилась ли энергия «Красного колеса», крутится ли оно сегодня? Тоже зависит от нас. Ни спектакль, ни книга, вероятно, не дают ответа. Но художественное произведение и не должно давать рецептов. Его задача — побудить зрителя к размышлению... Солженицын стремился к этому всю жизнь. Инсценируя его труды, стремимся к этому и мы.

Автор — народный артист России, главный режиссер Театра Российской Армии

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