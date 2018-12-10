Прямой эфир

Проект сверхзвукового автомобиля Bloodhound SSC закрыт

0
Фото: Global Look Press/Simon Chapman/ZUMAPRESS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проект сверхзвукового автомобиля Bloodhound SSC (Supersonic Car), который должен был установить абсолютный рекорд скорости на земле, официально закрыт из-за недостатка финансирования.

Как отмечает издание Autonews, в декабре прошлого года Bloodhound SSC мог разогнаться на взлетно-посадочной полосе аэродрома города Ньюквей (Великобритания) до 322 км/ч всего за 9 секунд. Тогда же специалисты, занимающиеся проектом, сообщили, что им требуется порядка £25 млн ($32 млн) для установления абсолютного рекорда в 1 тыс. миль/ч (1,6 тыс. км/ч). Инвестора они так и не нашли.

Отмечается, что разработка автомобиля велась с 2008 года. Длина Bloodhound SSC — 13,5 м. В движение машина приводится с помощью реактивного двигателя Rolls-Royce, который устанавливается на истребитель Eurofighter Typhoon. В качестве топливного насоса выступает пятилитровый бензиновый агрегат V8 от суперкара Jaguar F-Type R.

Мощность гиперкара Bloodhound SSC составляет около 135 тыс. л. с.

В сентябре прошлого года мировой рекорд по разгону с места до 400 км/ч и последующей полной остановке установил гиперкар Bugatti Chiron. Автомобиль проехал дистанцию в 3112 м за менее чем 42 секунды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Aston Martin переведет классические модели на электричество
Lamborghini создала уникальный спорткар по проекту клиента

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017