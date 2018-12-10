Проект сверхзвукового автомобиля Bloodhound SSC закрыт

Проект сверхзвукового автомобиля Bloodhound SSC (Supersonic Car), который должен был установить абсолютный рекорд скорости на земле, официально закрыт из-за недостатка финансирования.

Как отмечает издание Autonews, в декабре прошлого года Bloodhound SSC мог разогнаться на взлетно-посадочной полосе аэродрома города Ньюквей (Великобритания) до 322 км/ч всего за 9 секунд. Тогда же специалисты, занимающиеся проектом, сообщили, что им требуется порядка £25 млн ($32 млн) для установления абсолютного рекорда в 1 тыс. миль/ч (1,6 тыс. км/ч). Инвестора они так и не нашли.

Отмечается, что разработка автомобиля велась с 2008 года. Длина Bloodhound SSC — 13,5 м. В движение машина приводится с помощью реактивного двигателя Rolls-Royce, который устанавливается на истребитель Eurofighter Typhoon. В качестве топливного насоса выступает пятилитровый бензиновый агрегат V8 от суперкара Jaguar F-Type R.

Мощность гиперкара Bloodhound SSC составляет около 135 тыс. л. с.

В сентябре прошлого года мировой рекорд по разгону с места до 400 км/ч и последующей полной остановке установил гиперкар Bugatti Chiron. Автомобиль проехал дистанцию в 3112 м за менее чем 42 секунды.