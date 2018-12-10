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В Госдуме предложили отправлять в тюрьму за неисполнение майских указов Путина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Майские указы президента России Владимира Путина необходимо сделать обязательными для исполнения властями, а виновных в случае их невыполнения нужно отправлять в тюрьму. Об этом в понедельник, 10 декабря, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

«Неплохо было бы политически дать указам статус обязательного для властей характера. Тогда будут исполняться. Как исполняются все законы, иначе тюрьма», — цитирует парламентария НСН.

6 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 1,6%, а номинальные зарплаты вырастут на 7,6%.

Ранее, 13 июня, глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что некоторые целевые показатели из экономического блока президентских майских указов так и не были достигнуты.

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