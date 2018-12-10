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Хакеры Anonymous опубликовали список имен и контактов французских полицейских

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Активисты хакерской группы Anonymous опубликовали список имен и контактных данных нескольких сотен французских полицейских.

«Логика наказания и заключения в тюрьму должна быть заменена отказом от угнетения и эксплуатации. Этот призыв является первым шагом в таком направлении. Мы собираемся вместе для того, чтобы сломать одиночество и изоляцию», — говорится в сообщении на сайте хакерской группы, опубликованном 9 декабря.

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В списке Anonymous содержатся имена и фамилии, специализация, а также номера телефонов и адреса электронной почты сотрудников французских правоохранительных органов.

«Солидарность с товарищами, которые сталкиваются с угнетением во Франции и в других регионах Земли», — подчеркнули активисты.

9 декабря министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что полиция задержала 1723 «желтых жилета» в ходе субботней акции протеста. По его словам, по крайней мере 1220 человек поместили под стражу. Больше всего задержаний произошло в Париже — 1150 человек.

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей.

5 декабря стало известно, что французские власти пошли навстречу демонстрантам и ввели полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо. Однако не всех активистов это устроило, многие теперь требуют отставки президента страны Эммануэля Макрона и правительства.

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