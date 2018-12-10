На Урале ликвидировали департамент Ольги Глацких

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о ликвидации департамента молодежной политики, который ранее возглавляла Ольга Глацких. Чиновница была отстранена от должности после слов о том, что государство «ничего не должно» молодежи.

«Решение принято главой региона в целях повышения эффективности деятельности государственных органов», — сообщили в департаменте информационной политики области в понедельник, 10 декабря.

Отмечается, что вместо этого в регионе появится министерство образования и молодежной политики региона, в которое в том числе войдет бывший департамент молодежной политики. На данный момент неизвестно, займет ли Глацких там какую-либо должность.

Что будет с Глацких

В правительстве Свердловской области «Известиям» отказались прокомментировать дальнейшую судьбу чиновницы.

«Мы получили ваш запрос. Что нам на сегодняшний день есть сказать — мы всё это написали в пресс-релизе», — сказала начальник пресс-службы губернатора и правительства Свердловской области Екатерина Ятнова.

Она также отметила, что если будут еще какие-то новости, то их обязательно официально опубликуют.

«Пока всё, что хотели сказать, сказали», — заключила она.

С чего все началось

Скандал с Глацких разгорелся после ее резонансного заявления на встрече с детьми-волонтерами. Чиновница высказалась о том, что государство молодежи «ничего не должно», а их родителей «никто не просил рожать». Соответствующая видеозапись появилась на YouTube 5 ноября.

Позже Глацких заявила, что ее слова были вырваны из контекста. По ее словам, все нападки на нее являются клеветой и ничего подобного она не имела в виду. Кроме того, она сказала, что не смотрела вызвавшую резонанс видеозапись с круглого стола, и отметила, что отвечала на вопрос одного из участников мероприятия.

Сейчас Глацких временно отстранили от должности и вывели из политсовета регионального отделения партии «Единая Россия». СМИ узнали, что увольнять ее не планируют и просто сделают выговор.

Общественный резонанс

Заявление Глацких вызвло широкий общественный резонанс. Так, 5 ноября член президиума генсовета партии «Единая Россия» и депутат Госдумы Алена Аршинова назвала слова главы департамента «грубой ошибкой».

«Должностное лицо, позволившее себе подобное публичное высказывание, тем самым показывает собственную некомпетентность и демонстрирует полное незнание государственной политики», — сказала Аршинова журналистам.

Также слова Глацких прокомментировал глава области Евгений Куйвашев. Он отметил, что совершенно не может согласиться с тем, что услышал на опубликованной видеозаписи.

«Государство, во-первых, проводит последовательную демографическую политику с целью увеличить рождаемость. Во-вторых, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять», — написал он в Instagram.

Куйвашев также добавил, что как губернатор хочет выразить сожаление по поводу такого высказывания своей подчиненной.

Кроме того, по данной теме высказался и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Музыкант написал стихотворение, в котором выразил свое отношение к словам главы департамента. В нем он называет Глацких «вещей Ольгой» и «благодарит» ее за откровенность и прямоту.