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В Египте начали расследование из-за фото голых туристов на пирамиде Хеопса

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Фото: Depositphotos
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В Египте Генеральная прокуратура начала расследование, после того как в Сети стала распространяться фотография с обнаженными датскими туристами на 140-метровой пирамиде Хеопса. Об этом 9 декабря сообщает издание The Independent.

Отмечается, что туристы забрались на исторический памятник, чтобы заняться сексом. Также в Сети появилось видео, на котором видно, как туристы взбираются на пирамиду ночью.

Являются ли материалы смонтированными пока остается неясным. Отмечается, что туристам запрещено восхождение на пирамиды и нахождение у памятников после закрытия на ночь.

12 ноября сообщалось, что девушку не пустили в Лувр из-за откровенного платья. Посетительница уверяла, что Лувре нет дресс-кода, но, как выяснилось позже, в музее нельзя появляться в купальнике, босиком, с обнаженной грудью или голым.

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