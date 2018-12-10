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Высота сугробов в Москве почти вдвое превысила климатическую норму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сугробы в Москве превысили климатическую норму. Об этом рассказали специалисты центра погоды «Фобос» 10 декабря.

По словам синоптиков, в настоящее время высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ достигла 17 см, что почти вдвое превышает норму начала второй декады декабря. Метеорологи также добавили, что высота сугробов на территории области колеблется от 11 см в Дмитрове и до 17 см — в Наро-Фоминске. Суточный прирост снега составил от 2 см до 5 см, пишет сетевое издание m24.ru.

По прогнозам специалистов, небольшие осадки сохранятся в Москве до вечера 10 декабря, но сугробы больше не станут, поскольку мокрый снег будет проседать под собственной тяжестью. Помимо этого, на начавшейся неделе в столице ожидается выпадение больше трети месячной нормы осадков, которая в декабре составляет 56 мм.

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