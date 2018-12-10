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В Кремле пока не подтвердили назначение Костюкова на должность главы ГРУ

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не подтвердил информацию о назначении вице-адмирала Игоря Костюкова на должность руководителя Главного управления Генерального штаба (ГУ ГШ, более известного как ГРУ) ВС России.

«Я не видел пока указа соответствующего, поэтому я не могу вам подтвердить», — заявил официальный представитель Кремля, комментируя слухи о назначении Костюкова на пост.

Ранее в этот же день ряд СМИ сообщил, что в конце прошлой недели состоялось назначение вице-адмирала на должность главы ГРУ. Костюков сменил на этом посту Игоря Коробова.

Генерал-полковник Коробов умер 21 ноября. Сообщалось, что он скончался в результате тяжелой болезни. После этого исполняющим обязанности стал Костюков, который ранее был первым заместителем руководителя главного управления.

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