Один пешеход погиб и один пострадал при наезде иномарки в Туле

В Ленинском районе Тулы женщина-водитель допустила наезд на пешеходов. Один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тульской области.

Авария произошла в воскресенье, 9 декабря, на 118-м км автодороги Калуга–Тула–Михайлов–Рязань. По предварительной информации, 51-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen Touareg допустила наезд на двух человек. Об этом пишет ИА «Тульские новости».

В результате дорожно-транспортного происшествия один из пешеходов, личность которого устанавливается, погиб на месте от полученных травм. На вид мужчине около 40 лет. Второй пешеход, 29-летний мужчина, обратился за медицинской помощью в больницу. После оказания необходимой помощи он был отпущен домой.

Отмечается, что оба пешехода в момент аварии двигались вдоль дороги. При этом на их одежде отсутствовали световозвращающие элементы.