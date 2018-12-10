В Кремле не исключили присутствия Путина на прощании с Алексеевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что глава государства Владимир Путин приедет попрощаться с умершей 8 декабря правозащитницей Людмилой Алексеевой.

«Я этого не исключаю, конечно. Тем более что завтра будет день, во многом посвященный правозащитной проблематике. И, конечно, в такой день не отдать дань памяти Людмиле Алексеевой было бы невозможно», — сказал представитель Кремля в понедельник, 10 декабря, отвечая на вопрос журналистов.

Прощание с правозащитницей пройдет во вторник, 11 декабря.

Людмила Алексеева скончалась в субботу на 92-м году жизни. Она была автором более 100 работ по вопросам прав человека. За свою правозащитную деятельность она была удостоена многих наград, среди которых французский орден Почетного легиона (2007), рыцарский крест ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (2008), командорский крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (2009), эстонский орден «Крест Маарьямаа» III степени (2012) и др.