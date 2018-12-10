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Назван самый безопасный освежитель воздуха

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Фото: Depositphotos
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Эксперты «Росконтроля» проверили освежители воздуха, продающиеся на российских прилавках. Всего были проверены образцы семи марок: Symphony, Airwick, Chirton, CleanOk, Clever, Glade и «Каждый день». 

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Из них самый низкий, 4-й класс опасности, был присвоен освежителям Symphony и «Каждый день». Последний освежитель оказался лидером рейтинга. Отмечается, что он соответствует всем требованиям безопасности, также у него отсутствует раздражающее и сенсибилизирующее действие. Кроме того, использование данного освежителя оказалось самым экономичным — стоимость одного пшика составляет всего 8 копеек. При этом дороже всего обойдется использование продукции марок Airwick и Chirton — 24 копейки за использование.

Только один из семи освежителей (CleanOk) имеет раздражающее действие на конъюнктиву глаза на уровне 1 балла. По словам экспертов, в этом нет нарушения норм, так как при соблюдении всех мер предосторожности вредного воздействия на здоровье не будет. 

В ноябре эксперты «Роскачества» проверили туалетную бумагу, представленную на полках российских магазинов. Исследователи опровергли миф о добавлении в продукцию свинца и мышьяка, а также выяснили, безопасна ли ароматизированная бумага и бумага из вторсырья.

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