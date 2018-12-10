Объяснено непопадание Москвы в топ-5 рейтинга регионов с самыми высокими пенсиями

Заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин прокомментировал «Известиям» непопадание Москвы в топ-5 регионов с самыми большими пенсиями в России.

Ранее 10 декабря «Российская газета» на основе данных Пенсионного фонда России (ПФР) привела пять регионов с самыми высокими пенсиями в стране. Лидером оказался Чукотский автономный округ, жители которого в среднем получают пенсию в размере 25 173 рубля в месяц.

В пятерке лидеров по размеру пенсионных выплат также оказались Ненецкий автономный округ (22 050 рублей), Магаданская область (21 508 рублей), Камчатский край (21 342 рубля) и Ямало-Ненецкий автономный округ (21 008 рублей).

Горлин указал, что лидерами рейтинга оказались северные регионы.

«25 тыс. рублей — это высокая пенсия для среднего размера, учитывая, что средняя по стране 14 тыс. рублей. Однако такие большие пенсии вполне возможны. Факторов высоких пенсий на северах два: повышенный размер фиксированной выплаты и учет в пенсии районных коэффициентов. У северных регионов фиксированная выплата идет в двойном размере — это 5 тыс. рублей, плюс северный коэффициент может составлять до 1,8», — объяснил эксперт.

При этом по данным Горлина, несмотря на непопадание в топ-5 рейтинга, средняя пенсия в Москве все равно выше средней по стране (14 тыс. 144 рубля на 1 июля 2018 года — «Российская газета»).

«Средняя зарплата по Москве существенно выше, чем по России. А размер зарплаты это один их основных факторов, влияющих на размер страховой пенсии», — отметил Горлин.

При этом он напомнил, что совокупный размер пенсионных выплат у неработающего пенсионера в Москве в 2018 году составляет не менее 17,5 тыс. рублей. Эта сумма достигается благодаря так называемым «московским надбавкам».

«В сознании людей пенсия включает всю сумму, которую они ежемесячно получают. Даже, если москвич заработал небольшую страховую пенсию (менее 17,5 тыс. рублей), то за счет московского бюджета производится дополнительная выплата, в результате чего в совокупности неработающий пенсионер получит 17,5 тыс. рублей», — заключил заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

28 ноября президент России Владимир Путин в среду, 28 ноября, подписал закон о бюджете Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2019 год и плановый период 2019–2021 годов.

Отмечается, что доходы Фонда в 2019 году составят 8,612 трлн рублей, расходы — 8,635 трлн рублей, что превышает показатели 2018 года на 358,2 млрд рублей по доходам и на 115,9 млрд рублей по расходам.