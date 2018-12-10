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Tumblr ограничил доступ к 161 странице по требованию Роскомнадзора

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Фото: Global Look Press/Nasir Kachroo
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Владельцы сервиса Tumblr по требованию Роскомнадзора ограничили доступ к страницам пользовательских блогов с запрещенной информацией. Об этом 10 декабря сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что заблокированные страницы содержали порнографические изображения несовершеннолетних, информацию о способах изготовления наркотиков, а также о способах совершения самоубийства.

В настоящий момент материалы удалены со 161 страницы сайта, уведомления направлены в отношении 9 страниц, а доступ к 162 страницам сайта ограничивается российскими операторами связи.

4 декабря сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал предлагавший детей в аренду сайт. Эксперты установили, что сайт под видом интернет-магазина детской одежды распространял информацию об услугах сексуального характера с участием несовершеннолетних.

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