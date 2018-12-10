СМИ сообщили о назначении Игоря Костюкова на должность главы ГРУ

Вице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником Главного управления Генерального штаба (ГУ ГШ, более известно как ГРУ) ВС России. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщил журналистам информированный источник.

«Назначение состоялось в конце минувшей недели», — цитирует слова собеседника «Интерфакс».

Данную информацию также подтверждают источники ТАСС. Отмечается, что впервые в современной истории главой ГРУ стал моряк.

Генерал-полковник Игорь Коробов, ранее занимавший эту должность, умер 21 ноября. СМИ сообщали, что он скончался в результате тяжелой болезни. После этого исполняющим обязанности стал Костюков, который ранее был первым заместителем руководителя главного управления. По данным источников, вероятность его назначения на данный пост «крайне велика».