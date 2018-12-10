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Корабль «Орехово-Зуево» приняли в состав Черноморского флота

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В состав Черноморского флота России вошел новый малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», который оснащен крылатыми ракетами большой дальности «Калибр», сообщили в пресс-службе флота.

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Торжественная церемония состоялась 10 декабря в Севастополе.

Командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Александр Моисеев назвал подъем Андреевского флага на новом корабле продолжением «реализации планов по модернизации», сообщает «Интерфакс».

Помимо этого он напомнил, что до конца года в состав флота войдет новый патрульный корабль «Василий Быков», в 2019 году — патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», морской тральщик «Иван Антонов» и скоростной транспортно-десантный катер нового проекта.

Первая версия крылатой ракеты «Калибр» была разработана в 1983 году. В настоящее время производством данного вида вооружения занимается ОКБ «Новатор». Комплекс предназначен для уничтожения морских и береговых целей.

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