В правительстве Свердловской области отказались комментировать судьбу Глацких

В правительстве Свердловской области отказались прокомментировать дальнейшую судьбу директора упраздненного департамента молодежной политики региона Ольги Глацких, которую отстранили от должности после слов о том, что государство «ничего не должно» молодежи.

Ранее 10 декабря на сайте регионального правительства появилась информация о том, что на базе упраздненного департамента и министерства общего и профессионального образования создадут новое ведомство — министерство образования и молодежной политики Свердловской области.

«Мы получили ваш запрос. Что нам на сегодняшний день есть сказать — мы всё это написали в пресс-релизе. Если какие-то еще будут новости — мы это обязательно официально опубликуем. Пока всё, что хотели сказать, сказали», — ответила «Известиям» начальник пресс-службы губернатора и правительства Свердловской области Екатерина Ятнова.

Скандал с Глацких разгорелся после ее резонансного заявления на встрече с детьми-волонтерами. Чиновница высказалась о том, что государство молодежи «ничего не должно», а их родителей «никто не просил рожать». Соответствующая видеозапись появилась на YouTube 5 ноября. Позже она заявила, что ее слова были вырваны из контекста.

Сейчас Глацких временно отстранили от должности и вывели из политсовета регионального отделения партии «Единая Россия». СМИ узнали, что увольнять ее не планируют и просто сделают выговор.