Муляж гранаты нашли у школьника в Оренбурге

Полиция Оренбурга проводит проверку по факту обнаружения муляжа гранаты у третьеклассника в одной из городских школ. Муляж изъяли для проверки.

Как сообщает РИА «Оренбуржье», 7 декабря девятилетний мальчик пришел на урок в школу №17 с боеприпасом. На место инцидента сразу же вызвали взрывотехников. Выяснилось, что это муляж взрывного устройства и опасности он не представляет.

В полицию вызвали учителя. Правоохранителям предстоит выяснить, где школьник раздобыл учебную гранату.

В октябре в Бельгии ученики одной из школ были эвакуированы из-за двух учебных гранат. Их на урок принес второклассник, что вызвало панику.