Ликвидирован департамент свердловской чиновницы Глацких

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев упразднил департамент молодежной политики, глава которого Ольга Глацких была отстранена от должности после слов о том, что государство «ничего не должно» молодежи. На его базе будет создано новое региональное ведомство.

«Решение принято главой региона в целях повышения эффективности деятельности государственных органов», — сообщили в департаменте информационной политики области, передает ТАСС.

Отмечается, что в регионе появится министерство образования и молодежной политики региона, в которое в том числе войдет бывший департамент молодежной политики. На данный момент неизвестно, займет ли Глацких там какую-либо должность.

Скандал с Глацких разгорелся после ее резонансного заявления на встрече с детьми-волонтерами. Чиновница высказалась о том, что государство молодежи «ничего не должно», а их родителей «никто не просил рожать». Соответствующая видеозапись появилась на YouTube 5 ноября. Позже она заявила, что ее слова были вырваны из контекста.

Сейчас Глацких временно отстранили от должности и вывели из политсовета регионального отделения партии «Единая Россия». СМИ узнали, что увольнять ее не планируют и просто сделают выговор.