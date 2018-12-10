Прямой эфир

Ликвидирован департамент свердловской чиновницы Глацких

0
Фото: ТАСС
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев упразднил департамент молодежной политики, глава которого Ольга Глацких была отстранена от должности после слов о том, что государство «ничего не должно» молодежи. На его базе будет создано новое региональное ведомство. 

Сказанули личного: как и почему заговариваются чиновники
Кого государство не просило рожать и почему министра уволили после слов о диете на 3,5 тыс. рублей

«Решение принято главой региона в целях повышения эффективности деятельности государственных органов», — сообщили в департаменте информационной политики области, передает ТАСС.

Отмечается, что в регионе появится министерство образования и молодежной политики региона, в которое в том числе войдет бывший департамент молодежной политики. На данный момент неизвестно, займет ли Глацких там какую-либо должность.

Скандал с Глацких разгорелся после ее резонансного заявления на встрече с детьми-волонтерами. Чиновница высказалась о том, что государство молодежи «ничего не должно», а их родителей «никто не просил рожать». Соответствующая видеозапись появилась на YouTube 5 ноября. Позже она заявила, что ее слова были вырваны из контекста.

Сейчас Глацких временно отстранили от должности и вывели из политсовета регионального отделения партии «Единая Россия». СМИ узнали, что увольнять ее не планируют и просто сделают выговор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Свердловская чиновница Глацких не хочет увольняться из-за скандала
СМИ узнали о наказании скандальной свердловской чиновницы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017