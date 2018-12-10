СМИ сообщили о продлении ареста экс-главы Nissan

Бывшему главе автомобилестроительного концерна Nissan Карлосу Гону 10 декабря продлят арест по подозрению в сокрытии доходов. Он пробудет под стражей до конца года без предъявления обвинения, пишет газета Sankei.

Гон был арестован 19 ноября. Его обвинили в сокрытии доходов — экс-глава Nissan задекларировал лишь половину прибыли, полученной в период с 2010 по 2015 год (около $88 млн). Также по делу проходит член совета директоров корпорации Грег Келли.

В конце ноября суд продлил арест подозреваемых на 10 дней. Им должны предъявить официальные обвинения либо же отпустить. В этой связи токийская прокуратура планирует повторно арестовать подозреваемых, что позволит держать их под стражей до 30 декабря, уточняет ТАСС.

Карлос Гон возглавлял альянс Nissan, Renault и Mitsubishi. После ареста японские компании Nissan и Mitsubishi освободили его от должности. При этом он продолжает руководить Renault и формально остается главой альянса.

Комментируя арест Гона, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что власти не будут вмешиваться в ситуацию, а будущее отношений автомобильных компаний должен решить частный бизнес. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон выступил за сохранение альянса, который является «символом японско-французских отношений».