Новосибирского любимца медведя Ростика отправили жить в Китай

Место жительства сменил белый медведь Ростик, который родился в Новосибирском зоопарке и сильно полюбился местным жителям. Теперь он будет находиться в зоологическом центре города Циндао.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте зоопарка после того, как местные жители потребовали у его администрации рассказать, куда делся сын Кая и Герды. Специалисты рассказали, что Ростик добрался до Китая под присмотром биологов и ветеринаров. С ним всё в порядке, а его отъезд не анонсировали для того, чтобы сотрудники зоопарка не отвлекались на комментарии по поводу дальнейшей судьбы медведя.

В администрации Новосибирского зверинца объяснили, что Ростика нельзя было оставлять с родителями. Ему уже исполнилось три года, а это значит, что пришла пора подбирать ему пару. Площадь вольера, в котором он будет находиться в КНР, — 16 тыс. кв. м. На его территории есть естественное озеро. Отправке медведя в Китай предшествовали переговоры, которые продолжались около года, информирует vn.ru.

Ранее сообщалось о том, что из поселка Диксона в Красноярский зоопарк привезли белого медвежонка, который сильно напугал местных жителей. Они сами обратились в краевое управление Росприроднадзора в администрацию парка «Роев ручей» с просьбой забрать детеныша.