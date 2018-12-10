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В Германии отменены рейсы поездов по маршрутам дальнего следования

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Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
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По причине забастовки железнодорожников на всей территории Германии приостановлено движение поездов дальнего следования. Об этом 10 декабря в своем официальном аккаунте в Twitter сообщила железнодорожная компания Deutsche Bahn.

«В настоящее время мы решили полностью прекратить движение поездов дальнего следования на всей территории Германии до дальнейшего уведомления. Все поезда, которые в данный момент находятся в движении, следуют только до следующей станции. Как только появится информация, мы ее сообщим», — говорится в заявлении.

Новостная служба Tagesschau сообщает, что протесты железнодорожников, которые ожидают повышения заработных плат, пока являются предупредительными. Сегодняшняя забастовка должна продлиться четыре часа.

Отмечается, что профсоюз работников и железнодорожная компания два месяца вели переговоры. Профсоюз требует на 7,5% поднять заработные платы сотрудников. При этом железнодорожники должны иметь право выбрать между повышением зарплаты, сокращением времени рабочего дня или дополнительным выходным днем.

В сентябре ирландская авиакомпания Ryanair отменила 64 рейса в Испанию и из страны. Причиной стала забастовка бортпроводников в ряде стран Евросоюза. 

10 августа пилоты авиакомпании Ryanair провели однодневную забастовку. Из-за стачки ирландский лоукостер отменил 250 рейсов. Под удар попали 52 тыс. пассажиров, большая часть из них — граждане Германии (42 тыс. человек). Сотрудники авиакомпании требовали повышения зарплат и улучшения условий труда.

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