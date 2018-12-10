Названы регионы России с самой большой пенсией

Пенсионный фонд России назвал регионы страны с самой высокой и самой низкой пенсией. Данные ПФР в понедельник, 10 декабря, приводит «Российская газета».

Самую высокую пенсию получают жители Чукотки. По состоянию на 1 июля, ее размер превысил 25 тыс. рублей. Далее следуют Ненецкий автономный округ (22 тыс.), Магаданская область (21,5 тыс.), Камчатский край (21,3 тыс.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (21 тыс.). Самые низкие пенсии получают в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Калмыкии — от 11,4 до 12,1 тыс. рублей. Средняя пенсия по стране составляет 14,1 тыс. рублей.

В ПФР отметили, что размер пенсии формируется под влиянием ряда факторов, в том числе стаж работы, размер зарплаты и наличие у пенсионера на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Кроме того, следует учитывать повышающие коэффициенты, которые действуют в северных регионах России.

3 октября президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в пенсионное законодательство. Перед этим он предложил пакет поправок к изначальному законопроекту. В частности, возраст выхода на пенсию для женщин снизили с 63 лет до 60. Мужчины получат право выхода на пенсию по достижении 65 лет.

6 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что внесение изменений в пенсионное законодательство стало самым трудным решением власти за последние десятилетие. Он также добавил, что совершенствование законодательства продолжится.