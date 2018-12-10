В Коми предложили разработать проект по выделению земель под ИЖС

Федеральный проект по выделению участков для индивидуального жилищного строительства предложили разработать жители Коми. Предложение появилось на сайте «Российской общественной инициативы».

Его авторы отмечают, что в России очень много пустующих земель, в то время как жилищная проблема россиян так и не может решиться. Многие жители, по мнению авторов инициативы, имеют возможность начать стройку, но проблема возникает с земельными участками, поскольку во многих регионах подходящие под ИЖС земли стоят как само строительство дома, сообщает ИА «Комиинформ».

В частности, предлагается разработать федеральный проект по выделению участков под ИЖС безвозмездно, выдавать не более одного участка на одну семью в одном регионе, а срок строительства ограничить 10 годами. А чтобы не было спекуляций с выделенными землями, запретить их продажу, разрешив лишь наследование близкими родственниками.

Авторы инициативы уверены, что эти меры приведут к тому, что граждане начнут строительство домов, обработку пустующих земель, и все это повлечет за собой развитие сопутствующих областей. Чтобы идею рассмотрели на региональном уровне, она должна собрать 99 тыс. 174 голоса до 14 августа 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Министерстве строительства сейчас разрабатывают стандарт «умного города».