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В Коми предложили разработать проект по выделению земель под ИЖС

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Федеральный проект по выделению участков для индивидуального жилищного строительства предложили разработать жители Коми. Предложение появилось на сайте «Российской общественной инициативы».

Его авторы отмечают, что в России очень много пустующих земель, в то время как жилищная проблема россиян так и не может решиться. Многие жители, по мнению авторов инициативы, имеют возможность начать стройку, но проблема возникает с земельными участками, поскольку во многих регионах подходящие под ИЖС земли стоят как само строительство дома, сообщает ИА «Комиинформ».

В частности, предлагается разработать федеральный проект по выделению участков под ИЖС безвозмездно, выдавать не более одного участка на одну семью в одном регионе, а срок строительства ограничить 10 годами. А чтобы не было спекуляций с выделенными землями, запретить их продажу, разрешив лишь наследование близкими родственниками.

Авторы инициативы уверены, что эти меры приведут к тому, что граждане начнут строительство домов, обработку пустующих земель, и все это повлечет за собой развитие сопутствующих областей. Чтобы идею рассмотрели на региональном уровне, она должна собрать 99 тыс. 174 голоса до 14 августа 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Министерстве строительства сейчас разрабатывают стандарт «умного города».

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