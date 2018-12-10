Россия вышла на второе место в мире по производству оружия

Россия впервые с 2000-х годов вышла на второе место в мире по продажам оружия. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Стокгольмским международным институтом (СИПРИ).

В учреждении отметили, что с 2011 года 10 российских компаний значительно увеличили объемы продаж вооружений, и сейчас общая доля реализации составляет 9,5%.

Второе место в рейтинге с 2002 года неизменно занимала Великобритания, однако теперь ее потеснила Россия. Лидерство сохраняют Соединенные Штаты, на долю которых приходится 57%, уточняет «РИА Новости».

СИПРИ также представила рейтинг крупнейших производителей оружия. В ТОП-10 впервые вошел российский концерн «Алмаз-Антей», занимающийся производством продукции для ПВО и ПРО.

В целом, продажи 100 крупнейших в мире производителей оружия увеличились в минувшем году на 2,5%. Общий объем рынка составил $398,2 млрд. В СИПРИ отметили, что последние три года фиксируется рост продаж оружия.

Стокгольмский международный институт создал базу данных по военной промышленности в 1989 году. Эксперты стали включать в статистику российские компании с 2002 года. Продажи Китая исследователи по-прежнему не учитывают.