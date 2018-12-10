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Жителя США задержали после пикета против Санта-Клауса

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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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В США задержали мужчину, который сказал детям, что Санта-Клауса не существует. Об этом 8 декабря сообщает NBC.

Инцидент произошел в городе Клиберн рядом с объединенной методистской церковью Святого Марка. 31-летний Аарон Урбански и еще двое мужчин пришли к церкви и устроили пикет против проведения мероприятия «Завтрак с Сантой». Молодые люди задавали вопрос прохожим, почему они заставляют своих детей верить в фальшивого Санту. После того, как прохожие стали возмущаться, мужчины начали кричать, что Санта-Клаус ненастоящий.

Позже полиция задержала Урбански, и в настоящее время он ожидает оглашения суммы залога, который необходимо заплатить для освобождения.

6 декабря сообщалось, что в США уволили школьную учительницу, которая рассказала первоклассникам, что Санта-Клауса не существует. Педагог сказала детям, что на самом деле подарки под елку им кладут родители. Кроме того, она назвала мифами истории о пасхальном кролике, летающих рождественских оленях, эльфах, лепреконах и зубной фее.

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