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Гран-при «Формулы-1» в Мексике может пройти в последний раз

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Фото: Global Look Press/HOCH ZWEI
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Этап «Формулы-1» Гран-при Мексики может прекратить свою существование после 2019 года из-за нежелания правительства страны оказывать финансовую поддержку соревнованиям.

«Намерения правительства понятны, они не хотят тратить деньги налогоплательщиков на проведение этапа «Формулы-1». В Мексике огромная часть населения находится за чертой бедности, а возвращение «Формулы-1» в Мексику было сопряжено с коррупцией», — рассказала F1i член Национального спортивного комитета Ана Габриела Гевара.

По ее словам, для возвращения этапа в Мексику было дано «слишком много взяток».

29 октября стало известно, что британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал пятикратным чемпионом мира по автогонкам в классе машин «Формулы-1». 33-летний британец финишировал четвертым в гонке Гран-при Мексики. Однако этот результат позволил ему за два этапа до конца сезона стать недосягаемым в личном зачете.

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