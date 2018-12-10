Пытавшегося провезти наркотики гражданина США задержали в Грузии

Грузинские правоохранители задержали в аэропорту Тбилиси гражданина США, который пытался ввезти в страну различные наркотики в крупном объеме.

«Во время обыска личных вещей полицейские нашли у него 229 упаковок героина, а также 101 таблетку наркотического средства и разные наркотики, расфасованные в девяти банках», — приводит «РИА Новости» сообщение МВД Грузии.

По данным ведомства, в отношении 42-летнего мужчины ведется следствие по двум статьям уголовного кодекса, которые подразумевают изготовление, приобретение и перевозку наркотиков и их незаконный ввоз в страну. Нарушителю грозит от 8 до 20 лет тюрьмы.

9 декабря в Чехии задержали племянника бывшего президента и премьер-министра Армении Сержа Саргсяна — Нарека Саргсяна. Его подозревают в хранении оружия и наркотиков.