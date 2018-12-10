Полиция обнаружила перцовый баллончик в клубе Анконы после давки

Итальянские правоохранители обнаружили в клубе Анконы перцовый баллончик, который, по предварительной версии, стал причиной давки и гибели шести человек.

Как сообщает телеканал NBC, в рамках расследования инцидента были опрошены десятки свидетелей. По их словам, газ в помещении распылил подросток.

Инцидент произошел на рэп-концерте в клубе недалеко от итальянского города Анкона, неизвестный распылил едкий спрей, спровоцировав панику. После чего около тысячи человек пытались выбраться из здания, и на выходе из клуба возникла сильная давка.

В результате погибли шесть человек, пострадало около 35 человек.