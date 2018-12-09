В Disney научили робота копировать движения виртуальных героев

Компания Disney Research представила алгоритм, с помощью которого каркасы роботов могут повторять движения виртуальных персонажей. Разработку показали на конференции SIGGRAPH Asia 2018.

По словам разработчиков, достаточно задать строение робота и набор его движений в программе, после чего компьютерный алгоритм рассчитает расположение и тип сгибов для проволоки, из которой состоит скелетоподобный каркас для роботов. В движение робота приводят несколько тросов, закрепленных на его частях.

Ранее американские исследователи из Университета Корнелла представили подводного робота, выпрыгивающего из воды. На его создание разработчиков вдохновили небольшие простые животные вроде лягушек, которые могут выпрыгивать из воды.