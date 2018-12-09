Прямой эфир

В Disney научили робота копировать движения виртуальных героев

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Disney Research представила алгоритм, с помощью которого каркасы роботов могут повторять движения виртуальных персонажей. Разработку показали на конференции SIGGRAPH Asia 2018.

По словам разработчиков, достаточно задать строение робота и набор его движений в программе, после чего компьютерный алгоритм рассчитает расположение и тип сгибов для проволоки, из которой состоит скелетоподобный каркас для роботов. В движение робота приводят несколько тросов, закрепленных на его частях.

Ранее американские исследователи из Университета Корнелла представили подводного робота, выпрыгивающего из воды. На его создание разработчиков вдохновили небольшие простые животные вроде лягушек, которые могут выпрыгивать из воды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Московский робот исполнит главную роль в израильской пьесе
Большую часть работ на российской лунной базе будут выполнять роботы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017