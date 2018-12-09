Барабанщика Animal Джаz задержали в Пулково за контрабанду денег

Барабанщик группы Animal Джаz Сергей Кивин был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга за контрабанду денежных средств.

Как сам музыкант пояснил телеканалу РЕН ТВ, причиной произошедшего стало недоразумение. Кивин взял с собой в поездку электропианино и попытался сдать его как негабаритный багаж, пройдя через зону таможенного контроля. Однако с собой у барабанщика были $10 тыс. и 68 тыс. руб. наличными.

«Я планировал сдать весь багаж, а потом дойти до банкомата и положить деньги на карту. Чтобы сдать электропианино, мне нужно было зайти в зону таможенного контроля», — рассказал Кивин. Музыкант даже спросил сотрудницу аэропорта — можно ли зайти и выйти.

В зоне таможенного контроля к барабанщику подошла девушка и спросила о наличии у него денежных средств.

«Я честно сказал, что имею при себе $10 тыс. После этого я уже оказался в кабинете для разбирательства», — добавил он.

Кивина ожидает судебное разбирательство и штрафа, в размере половины конфискованной суммы.