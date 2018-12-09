ПВО Сирии отразила атаку над аэропортом Дамаска

Система ПВО страны отразила атаку в районе аэропорта Дамаска. По данным агентства САНА, ПВО поразила несколько целей к югу от сирийской столицы.

Позже эта информация пропала с сайта сирийского агентства. Тем не менее, о том, что сирийские ПВО поразили «вражеские воздушные цели» в районе аэропорта к югу от столицы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал Ikhbariya. Эту же информацию подтверждает телеканал Al Mayadeen, передает ТАСС.

Кто именно пытался атаковать аэропорт, пока не сообщается. Также нет сведений о жертвах и разрушениях.

29 ноября сообщалось, что сирийские ПВО сбили израильский военный самолет. Позже пресс-служба Армии обороны Израиля опровергла информацию СМИ.