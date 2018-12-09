Блок Пашиняна лидирует на дистанционных выборах в парламент Армении

Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала данные дистанционного голосования на парламентских выборах в стране, согласно которым блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна лидирует.

Как пишет ТАСС, глава ЦИК Армении Тигран Мукучян рассказал, что всего проголосовали 504 человека. При этом за блок Пашиняна «Мой шаг» свои голоса отдали 393 человека. На втором месте «Просвященная Армения» с 25 голосами, затем идут «Процветающая Армения», за которую проголосовали 13 избирателей, а также Республиканская партия Армении, возглавляемая экс-президентом страны Сержем Саргсяном, с 9 голосами.

Проголосовать дистанционно смогли командированные за границу государственные служащие, в частности, сотрудники диппредставительств Армении. В борьбе за депутатские мандаты участвуют девять партий и два блока.

Кроме того, согласно данным электронного табло ЦИК, партия предвыборный блок «Мой шаг», по информации с 29 из 2010 избирательных участков, набирает 1 тыс. 362 голоса или 59,71%, отмечает «Интерфакс». Местные наблюдатели отмечают, что процесс голосования прошел спокойно, эксцессов не замечено. По состоянию на 16:00 в голосовании приняли участие 39,54% избирателей.

Избирательные участки открылись в 8:00 (7:00 по мск). Партии должны набрать не менее 5% голосов избирателей для прохождения в парламент, блоги — не менее 7%. Кроме того, по законодательству в Национальном собрании (законодательный орган страны) должны быть представлены как минимум три политические силы.

В апреле-мае этого года по стране прокатилась волна протестных акций, в результате чего назначенный премьер-министром бывший президент Серж Саргсян ушел в отставку. Главой правительства стал лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» Никол Пашинян.