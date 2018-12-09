Очень спешно: почему обвинившие Колокольцева блогеры поторопились с выводами

Появление министра внутренних дел России Владимира Колокольцева на съезде партии «Единая Россия», который проходил в Москве 7-8 декабря, привело к неожиданной — и бурной — дискуссии. В воскресенье, 8 декабря, правозащитники обвинили министра в нарушении закона «О полиции». Однако вскоре выяснилось, что обвинители, скорее всего, поторопились с выводами. Подробнее — в материале «Известий».

Спор о полиции

В сообщениях, которые появились в ряде СМИ вечером в воскресенье, 8 декабря, в частности, отмечалось, что Владимир Колокольцев, который был замечен в зале среди гостей съезда «Единой России», своим появлением там нарушил ст. 7 («Беспристрастность») федерального закона «О полиции». Исходя из которой, отмечали журналисты со ссылкой на юристов правозащитной организации «Агора», полицейские не имеют права состоять в политических партиях или принимать участие в их деятельности.

Правозащитники уже пригрозили главе МВД заявлением в Генпрокуратуру, в том числе, если не будет доказано, что он не принимал участия в работе съезда (первоначально никакой достоверной информации за исключением нескольких видеокадров обнародовано не было).

МВД обнародовало собственное заявление, из которого следовало, что министр внутренних дел находился на съезде как приглашенное лицо, а не участник. И, следовательно, закон не нарушал.

«В связи с поступающими обращениями представителей СМИ МВД России разъясняет, что присутствие Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева в качестве приглашённого гостя на XVIII съезде Партии «Единая Россия» не нарушает норм законодательства», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства от лица его официального представителя Ирины Волк.

Дело в том, что в полном тексте пункта 2 ст. 7 федерального закона «О полиции», на который и ссылались правозащитные организации, есть уточнение, согласно которому «при осуществлении служебной деятельности сотрудник полиции не должен быть связан решениями политических партий, иных общественных объединений и религиозных организаций».

С опорой на здравый смысл

В этом свете присутствие на съезде крупной политической партии в качестве приглашенного лица, не выглядит как правонарушение. Между тем, тот факт, что министр не принимал участия в публичных выступлениях и не делал в рамках съезда никаких официальных заявлений, то есть ограничивался ролью слушателя, «Известиям» подтвердил присутствовавший на мероприятии политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Глеб Кузнецов. Он также подчеркнул, что Владимир Колокольцев был в зале далеко не единственным чиновником такого ранга.

— Не было выступления, человек пришел в череде других министров, которые тоже пришли как гости — не вижу в этом никакой проблемы, — отметил эксперт.

Тем более, что на официальную часть съезда традиционно приглашают широкий круг гостей — от государственных чиновников до глав крупных компаний, артистов, писателей и деятелей науки.

Тот факт, что Владимир Колокольцев не поднимался на трибуну, а значит, не принимал активного участия в работе съезда, подчеркивают все опрошенные изданием эксперты.

— Как политолог, я ничего предосудительного в появлении министра на съезде не вижу — он же не был делегатом. Вот если бы он выходил на трибуну — тогда другое дело, — отметил в разговоре с изданием политолог Константин Калачев.

Он также уточнил, что если смотреть на ситуацию не с правовой точки зрения, а с позиции здравого смысла, присутствие высокопоставленных чиновников на мероприятии партии, которая представляет одну из крупнейших политических сил на территории страны, вполне логично. И делается это, чаще всего, для того, чтобы быть в курсе текущей повестки и политических процессов.

Что касается трактовки того самого пункта статьи 7 закона «О полиции» то здесь, по мнению Константина Калачева, необходимо выслушать мнение юристов.

«Он может находится где угодно»

Впрочем, и они серьезных нарушений не заметили. Больше того, Сергей Комаров, заведующий кафедрой теории государства и права РАНХиГС, доктор юридических наук, обратил внимание на еще одну коллизию. По его мнению, речь идет не только о том, что Владимир Колокольцев своим появлением на съезде «Единой России» не нарушал закон, но и о том, что те, кто выступил с критическими заявлениями, могли, в свою очередь, нарушить его гражданские свободы.

— Он находится на рабочем месте в свои рабочие часы, а потом как гражданин имеет право находится где угодно. Куда он ходит — как частное лицо, — это уже его личное дело, тем более, что он в этой структуре не состоит, — отметил юрист.

Это, в том числе, подтверждается и ст. 3 все того же закона «О полиции», согласно которому правовую основу деятельности полиции составляет Конституция РФ — которая, как известно, гарантирует равные права и свободы всем гражданам страны.

Другой вопрос, подчеркивают специалисты, заключается в причинах, по которым появление министра на съезде партии неожиданно привлекло такое пристальное внимание оппозиции.

Не исключено, что причина кроется в законах, по которым существует мир большой политики, отметил Глеб Кузнецов, и двойного дна искать не стоит.

— Это просто публичная политика. Абсолютно логично, что оппозиция критикует власть, используя любые поводы. Это закон жизни, — поделился политолог.

Тем более, что трудно представить, чтобы глава министерства внутренних дел, собираясь посетить публичное мероприятие, которое традиционно привлекает внимание СМИ, не отдавал себе отчета в возможных правовых последствиях, а значит, вероятнее всего, ни о каких нарушениях здесь речи не идет.

Информационная сверхдоминанта

По мнению некоторых аналитиков, нельзя исключать, что причиной повышенного внимания к появлению министра внутренних дел могло стать длительное отсутствие более серьезных поводов для критики — в конце концов, в последнее время с МВД не было связано ни громких скандалов, ни публичных разоблачений.

В то же время, на месте Владимира Колокольцева мог оказаться любой из посетивших съезд «ЕР» чиновников, считает Константин Калачев. Тем более, что, по его словам, съезды партии «традиционно рассматривают под микроскопом».

Формальных нарушений, на его взгляд, не было, а причины, по которым появление там Владимира Колокольцева вызвало такое бурное обсуждение, могут быть различными. В том числе, мишенью мог оказаться вовсе не министр.

— Это может быть, и «наезд» в целом на «Единую Россию». Потому что по итогам съезда выяснилось, что критиковать ее тем, кто к этому стремится, особо не за что. А на безрыбье, как говорится, и рак рыба, так что почему бы не сделать это (появление министра — прим. Ред) информационной сверхдоминантой, — заключил он.

В любом случае, получается, что за столь стремительно поднявшейся волной возмущения стоит не реальное правонарушение, сам факт которого публичным обвинителям пока так и не удалось обосновать, а курс на критику любой ценой — и вне зависимости от наличия реальных оснований.