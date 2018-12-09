Вооруженный ножом юноша ранил трех женщин во Франции

Три женщины получили легкие ножевые ранения во Франции после нападения молодого человека, по предварительным данным, с психическим расстройством. Об этом сообщило агентство AFP в воскресенье, 9 декабря.

Сообщается, что нападение произошло во второй половине дня в воскресенье в городе Мюлуз на северо-востоке страны. Мужчина с ножом напал на трех женщин в возрасте 25, 58 и 60 лет на городском вокзале. Его задержал полицейский патруль. Злоумышленника поместили под стражу.

Жертвам нападения оказали первую помощь на месте происшествия, и вскоре их доставили в больницу.

Ранее в Тольятти задержанный по подозрению в нападениях с ножом на женщин мужчина рассказал о мотивах своих преступлений. По его словам, таким образом он хотел отомстить своей девушке, которая якобы ему изменяла.