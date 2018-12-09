Сомалийский парламент пригрозил президенту импичментом

Парламент Сомали предложил вынести президенту страны Мохамеду Абдулахи Мохамеду импичмент. Основанием стали допущенные главой государства нарушения временной федеральной конституции.

Помимо прочего, Мохамеда обвинили в нарушении законов об экстрадиции и заключении секретных соглашений с соседними странами — Эритреей и Эфиопией, пишет местный портал Mareeg.

Летом 2018 года премьер-министр Македонии Зоран Заев и парламентарии выступили за подписание договора с Грецией о переименовании страны в Республику Северная Македония (Греция хочет этого, чтобы наименование бывшей югославской республики отличалось от названия греческой области Македония). Президенту страны Георге Иванову, который отказался подписывать документ, они пригрозили импичментом.