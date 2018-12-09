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Сомалийский парламент пригрозил президенту импичментом

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Фото: commons.wikimedia.org/Ilyas Ahmed
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Парламент Сомали предложил вынести президенту страны Мохамеду Абдулахи Мохамеду импичмент. Основанием стали допущенные главой государства нарушения временной федеральной конституции.

Помимо прочего, Мохамеда обвинили в нарушении законов об экстрадиции и заключении секретных соглашений с соседними странами — Эритреей и Эфиопией, пишет местный портал Mareeg.

Летом 2018 года премьер-министр Македонии Зоран Заев и парламентарии выступили за подписание договора с Грецией о переименовании страны в Республику Северная Македония (Греция хочет этого, чтобы наименование бывшей югославской республики отличалось от названия греческой области Македония). Президенту страны Георге Иванову, который отказался подписывать документ, они пригрозили импичментом.

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