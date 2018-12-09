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Нарышкин рассказал об отношениях СВР с ГРУ

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Руководитель Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что возглавляемое им ведомство никак не конкурирует с Главным управлением Генштаба ВС России (ГРУ).

«Мы с большим уважением относимся к нашим коллегам. Это талантливые люди. Мы делимся опытом, мы делимся разведывательной информацией, помогаем друг другу. Так что назвать это конкуренцией — ну нет», — рассказал Нарышкин в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-Заде» телеканала «Россия 1» в воскресенье, 9 декабря.

Он добавил, что СВР и ГРУ помогают друг другу в совместной работе.

Помимо этого глава СВР рассказал о том, как познакомился с президентом России Владимиром Путиным в Ленинграде в 1980 году.

В этом же интервью Нарышкин заявил об активизации деятельности иностранных спецслужб.

«Усложнение международной обстановки всегда влекло, как правило, более плотное и острое сопротивление со стороны специалистов», — подчеркнул он.

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