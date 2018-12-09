Прямой эфир

Нарышкин рассказал историю знакомства с Путиным

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин познакомился с российским президентом Владимиром Путиным в 1980 году. Об этом он рассказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-Заде» на канале «Россия 1».

По словам Нарышкина, он тогда закончил учебу в Высшей школе КГБ в Москве и вернулся в Ленинград. Его определили на работу в разведывательное подразделение Ленинградского управления, где уже работал Путин, цитирует программу «Газета.ру».

Нарышкин добавил, что они с Путиным также вместе учились в Краснознаменном институте (ныне Академия внешней разведки).

Ранее в этом же интервью Нарышкин заявил об активизации деятельности иностранных спецслужб.

«Усложнение международной обстановки всегда влекло, как правило, более плотное и острое сопротивление со стороны специалистов», — подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СВР рассекретила документы о сотрудничестве спецслужб СССР и Британии
Нарышкин назвал «дело Скрипалей» грубо сшитой провокацией

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017