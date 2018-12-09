Нарышкин рассказал историю знакомства с Путиным

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин познакомился с российским президентом Владимиром Путиным в 1980 году. Об этом он рассказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-Заде» на канале «Россия 1».

По словам Нарышкина, он тогда закончил учебу в Высшей школе КГБ в Москве и вернулся в Ленинград. Его определили на работу в разведывательное подразделение Ленинградского управления, где уже работал Путин, цитирует программу «Газета.ру».

Нарышкин добавил, что они с Путиным также вместе учились в Краснознаменном институте (ныне Академия внешней разведки).

Ранее в этом же интервью Нарышкин заявил об активизации деятельности иностранных спецслужб.

«Усложнение международной обстановки всегда влекло, как правило, более плотное и острое сопротивление со стороны специалистов», — подчеркнул он.