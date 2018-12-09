При ликвидации коммунальной аварии в Симферополе погиб человек

Во время устранения аварии на водоводе в Симферополе погиб сотрудник компании «Вода Крыма». Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

Погибший работал мастером, сообщает ТАСС. На месте его смерти работают следователи.

Правоохранительные органы пока не прокомментировали ситуацию.

Авария на водоводе произошла несколько дней назад, но ее ликвидацию отложили до выходных, передает «РИА Новости». В связи с ремонтными работами несколько районов остались без воды, так как старая и ветхая запорная арматура может не выдержать давления. По данным МинЖКХ республики, без воды остались 150–200 тыс. жителей (всего в Симферополе около 350 тыс. человек).

1 декабря во всех домах города Волхова (Ленинградская область) нарушилось водоснабжение из-за аварии. Горожанам (в Волхове проживает около 44 тыс. человек) подвозили воду в автоцистернах.