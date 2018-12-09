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Участник протестов в Париже с флагом ДНР объяснил свой поступок

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Участник субботник протестов в Париже Ксавье Моро, который вышел на акцию с флагом самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), прокомментировал свой поступок.

По словам мужчины, он хотел показать, что французские граждане пытаются бороться с олигархами так же, как и неподконтрольные Киеву территории Донбасса с засевшими в украинской столице миллионерами. Моро добавил, что сам он выступает за отставку президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Цель – показать, что борьба против олигархии, которая находится в Париже, это такая же борьба ДНР против олигархии, которая находится в Киеве. Мы не ожидали такого успеха», — приводит слова Моро РЕН ТВ.

9 декабря Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о том, что Россия может быть причастна к протестам и беспорядкам во Франции. В качестве доказательства на странице украинского ведомства в Facebook была опубликована фотография из Парижа, где двое мужчин в желтых жилетах держат в руках флаг ДНР.

В комментарии к снимку говорится, что на нем запечатлены некие Сорлин Фабрис, член аналитического центра «Катехон», и Ксавье Моро, который с 2013 года якобы является гражданином России и участником общественной организации «Восток Франция — Солидарность Донбасс». Кроме того, СБУ предупредила, что акции подобные парижским Москва якобы может организовать и в других странах Евросоюза.

В Совете Федерации заявление Киева о причастности России к протестам во Франции назвали абсурдом. Сенатор Алексей Пушков отметил, что если раньше Украина безосновательно обвиняла Москву только в своих бедах, то теперь она расширила границы подобных вымыслов.

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей.

5 декабря сообщалось, что власти пошли навстречу демонстрантам и ввели полугодовой мораторий на повышение цен. Однако не всех активистов это устроило, и демонстрации продолжились. Теперь многие требуют отмены и других реформ, а также отставки президента Франции Эммануэля Макрона и правительства.

8 декабря очередная общенациональная акция «желтых жилетов» обернулась столкновениями с полицией, в том числе в Париже, где против митингующих применили слезоточивый газ и водометы. По данным столичной полиции, в ходе протестов пострадали по меньшей мере 55 человек, в том числе правоохранители. Число задержанных демонстрантов превысило 1720 активистов, больше половины из них арестованы. Всего же в субботней акции приняли участие не менее 125 тыс. человек по всей стране.

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Во французской столице продолжаются массовые акции протеста против повышения цен на топливо, которые начались 17 ноября. В начале 2018 года власти подняли налог на дизельное топливо и бензин, после чего цены выросли примерно на 20%, это рекорд с начала 2000-х годов. В начале следующего года планируется новое повышение налогов на горючее
Фото: Getty Images/Veronique de Viguerie
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В минувшую субботу, как и за неделю до этого, протесты вылились в массовые погромы и столкновения с полицией. Манифестанты жгли автомобили, громили витрины, грабили магазины
Фото: Getty Images/Etienne De Malglaive
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По словам полицейских, в ход шли молотки, садовые инструменты, камни, аэрозольные баллончики. Чтобы унять митингующих, стражи порядка применили слезоточивый газ, водометы, шумовые гранаты
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Elyxandro Cegarra
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По данным полицейских, были подожжены шесть зданий, построено более 130 баррикад, сгорели 112 автомобилей. Протестующими в 582 местах были заблокированы дороги
Фото: Global look Press/imago/Michael Trammer
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Столкновения с полицией начались еще до начала демонстрации, так как полицейские перекрыли Елисейские Поля и обыскивали проходящих людей
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Во время погромов на Триумфальной арке был поврежден барельеф, изображающий Марианну, символ Французской Республики и олицетворение национального девиза «Свобода, равенство, братство»
Фото: Getty Images/LightRocket/SOPA Images/Sathiri Kelpa
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К выступлениям митингующих присоединились крайне правые и левые радикалы. По оценкам властей, в субботу в Париже на улицы вышли 5,5 тыс. демонстрантов, а по всей Франции в акциях протеста приняли участие 36 тыс. человек
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Многие магазины, банки и кафе закрылись и заколотили окна перед демонстрацией
Фото: Getty Images/Chesnot
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Нынешние акции протеста уже назвали движением «желтых жилетов». Светоотражающий жилет — непременный атрибут, который должен быть в машине каждого французского автомобилиста
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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В ходе беспорядков 133 человека, в том числе 23 полицейских, были ранены. Более четырех десятков манифестантов были арестованы, к вечеру воскресенья под стражей оставались 378 человек, из них 33 несовершеннолетних
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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На следующий день после погромов, в воскресенье, пока с улиц убирали обгоревшие автомобили и битое стекло, а со знаменитых зданий оттирали оставленные манифестантами граффити, вернувшийся с саммита G20 президент Франции Эммануэль Макрон провел экстренное совещание в Елисейском дворце
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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На встрече французский лидер попросил министра внутренних дел принять меры для сдерживания протестов и обеспечения безопасности, а премьер-министра — встретиться с главами основных политических партий Франции и представителями протестного движения. Ранее Макрон заявил, что не будет менять свое решение под давлением «бандитов», и пообещал, что организаторы и участники беспорядков понесут ответственность за свои деяния
Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова
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Нынешние протесты в Париже назвали самыми разрушительными с 1968 года
Фото: Getty Images/NurPhoto/Michel Stoupak
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