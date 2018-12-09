Участник протестов в Париже с флагом ДНР объяснил свой поступок

Участник субботник протестов в Париже Ксавье Моро, который вышел на акцию с флагом самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), прокомментировал свой поступок.

По словам мужчины, он хотел показать, что французские граждане пытаются бороться с олигархами так же, как и неподконтрольные Киеву территории Донбасса с засевшими в украинской столице миллионерами. Моро добавил, что сам он выступает за отставку президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Цель – показать, что борьба против олигархии, которая находится в Париже, это такая же борьба ДНР против олигархии, которая находится в Киеве. Мы не ожидали такого успеха», — приводит слова Моро РЕН ТВ.

9 декабря Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о том, что Россия может быть причастна к протестам и беспорядкам во Франции. В качестве доказательства на странице украинского ведомства в Facebook была опубликована фотография из Парижа, где двое мужчин в желтых жилетах держат в руках флаг ДНР.

В комментарии к снимку говорится, что на нем запечатлены некие Сорлин Фабрис, член аналитического центра «Катехон», и Ксавье Моро, который с 2013 года якобы является гражданином России и участником общественной организации «Восток Франция — Солидарность Донбасс». Кроме того, СБУ предупредила, что акции подобные парижским Москва якобы может организовать и в других странах Евросоюза.

В Совете Федерации заявление Киева о причастности России к протестам во Франции назвали абсурдом. Сенатор Алексей Пушков отметил, что если раньше Украина безосновательно обвиняла Москву только в своих бедах, то теперь она расширила границы подобных вымыслов.

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей.

5 декабря сообщалось, что власти пошли навстречу демонстрантам и ввели полугодовой мораторий на повышение цен. Однако не всех активистов это устроило, и демонстрации продолжились. Теперь многие требуют отмены и других реформ, а также отставки президента Франции Эммануэля Макрона и правительства.

8 декабря очередная общенациональная акция «желтых жилетов» обернулась столкновениями с полицией, в том числе в Париже, где против митингующих применили слезоточивый газ и водометы. По данным столичной полиции, в ходе протестов пострадали по меньшей мере 55 человек, в том числе правоохранители. Число задержанных демонстрантов превысило 1720 активистов, больше половины из них арестованы. Всего же в субботней акции приняли участие не менее 125 тыс. человек по всей стране.