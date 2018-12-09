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Нетаньяху анонсировал встречу военных делегаций России и Израиля

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Фото: Global Look Press/Zhang Ning/ZUMAPRESS.com/Xinhua
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Представители Минобороны России и Израиля могут встретиться в ближайшие дни для обсуждения координации своих действий в Сирии, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

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Он рассказал, что накануне 8 декабря провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны условились, что военные делегации двух стран должны встретится как можно скорее.

«Мы договорились о том, что делегации Армии обороны Израиля и Вооруженных сил России встретятся как можно скорее. Надеюсь, в ближайшие дни, вероятно, в Москве», — приводит слова Нетаньяху «Федеральное агентство новостей».

По словам главы израильского кабмина, в ходе разговора он также проинформировал Путина о том, что еврейское государство «продолжит свою политику по недопущению создания Ираном военных баз в Сирии» и будет всячески препятствовать передаче оружия движению «Хезболлах» в Ливане.

Кроме того, Нетаньяху сообщил, что в скором времени состоится его встреча с Путиным. При этом дату и место переговоров он не уточнил.

17 сентября над Средиземным морем у побережья Сирии пропал российский самолет-разведчик Ил-20. Воздушное судно с 15 военнослужащими на борту исчезло с радаров во время атаки израильских истребителей провинции Латакия, а также ракетных пусков с французского фрегата Auvergne.

В Минобороны РФ заявили, что самолет был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО «в результате провокационных действий израильских ВВС». Для повышения уровня безопасности российских военных в арабской республике ведомство приняло решение передать Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300.

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