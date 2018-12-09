Российского певца Льва Лещенко выпишут из больницы в понедельник, 10 декабря.

«Нет, меня не выписали, выпишут завтра, и завтра же я иду на концерт памяти (Владимира. — Ред.) Шаинского», — сообщил артист агентству ТАСС в воскресенье.

Ранее в этот же день стало известно, что 76-летний артист должен был принять участие в финале всероссийского конкурса «На благо мира», однако за кулисами Лещенко почувствовал себя плохо и был в срочном порядке доставлен в больницу.

Позже он рассказал, что обследование было запланированным и с его здоровьем всё в порядке. Он также опроверг информацию о том, что из-за госпитализации был сорван его концерт.

Лев Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве. Свою карьеру он начал в Московском театре оперетты. Известность артисту принесли такие песни, как «День Победы», «Ни минуты покоя», «Прощай», и др.