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Названа дата прощания с правозащитницей Алексеевой

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Прощание с правозащитницей Людмилой Алексеевой пройдет во вторник, 11 декабря, с 10 до 13 часов. Об этом сообщила ее помощница Елена.

Место похорон Алексеевой пока не определено, рассказала помощница радио «Говорит Москва».

Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни. По словам главы президентского Совета по правам человека Михаила Федотова, она ушла из жизни в московской городской клинической больнице №15. Он назвал смерть Алексеевой огромной потерей для всего правозащитного движения и отметил, что она «действительно положила свою жизнь за други своя».

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