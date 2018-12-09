Названа дата прощания с правозащитницей Алексеевой

Прощание с правозащитницей Людмилой Алексеевой пройдет во вторник, 11 декабря, с 10 до 13 часов. Об этом сообщила ее помощница Елена.

Место похорон Алексеевой пока не определено, рассказала помощница радио «Говорит Москва».

Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни. По словам главы президентского Совета по правам человека Михаила Федотова, она ушла из жизни в московской городской клинической больнице №15. Он назвал смерть Алексеевой огромной потерей для всего правозащитного движения и отметил, что она «действительно положила свою жизнь за други своя».