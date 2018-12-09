Руководитель СВР заявил об активизации иностранных спецслужб

Глава Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР) Сергей Нарышкин заявил об активизации деятельности иностранных спецслужб. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

«Усложнение международной обстановки всегда влекло, как правило, более плотное и острое сопротивление со стороны специалистов», — рассказал Нарышкин. По его словам, доклады российскому президенту Владимиру Путину о текущей ситуации направляются каждый день, сообщает издание «Говорит Москва» в воскресенье, 9 ноября.

8 декабря стало известно, что британские спецслужбы намерены усилить давление на шестерых российских предпринимателей, которые, по их мнению, близки к руководству России. Предположительно, Лондон надеется ограничить бизнесменам возможности для ведения бизнеса, а также для передвижения по Европе. Список предпринимателей уже был представлен премьер-министру Терезе Мэй.