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Руководитель СВР заявил об активизации иностранных спецслужб

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Фото: TASS/Zuma/Alberto Pezzali
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Глава Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР) Сергей Нарышкин заявил об активизации деятельности иностранных спецслужб. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

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«Усложнение международной обстановки всегда влекло, как правило, более плотное и острое сопротивление со стороны специалистов», — рассказал Нарышкин. По его словам, доклады российскому президенту Владимиру Путину о текущей ситуации направляются каждый день, сообщает издание «Говорит Москва» в воскресенье, 9 ноября.

8 декабря стало известно, что британские спецслужбы намерены усилить давление на шестерых российских предпринимателей, которые, по их мнению, близки к руководству России. Предположительно, Лондон надеется ограничить бизнесменам возможности для ведения бизнеса, а также для передвижения по Европе. Список предпринимателей уже был представлен премьер-министру Терезе Мэй.

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