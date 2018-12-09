Пушков оценил заявление СБУ о причастности РФ к протестам во Франции

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал абсурдом заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о причастности России к протестам во Франции.

Он отметил, что если раньше Киев безосновательно обвинял Москву только в своих бедах, то теперь украинские власти решили изменить масштабы своего видения.

«С недавних пор в Киеве запели новую песню: что бы ни случилось где бы то ни было в мире — протесты во Франции или Brexit в Британии, в этом тоже виновата Россия. Киев без устали расширяет границы абсурда», — написал сенатор в Twitter.

9 декабря в СБУ заявили о том, что Россия может быть причастна к протестам и беспорядкам во Франции. В качестве доказательства на странице украинского ведомства в Facebook была опубликована фотография из Парижа, где двое мужчин в желтых жилетах держат в руках флаг самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

В комментарии к снимку говорится, что на нем запечатлены некие Сорлин Фабрис, член аналитического центра «Катехон», и Ксавье Моро, который с 2013 года якобы является гражданином России и участником общественной организации «Восток Франция — Солидарность Донбасс». Кроме того, СБУ обвинила российские спецслужбы в руководстве над «правыми радикалами» во Франции, предупредив, что подобные акции Москва якобы может организовать и в других городах Евросоюза.

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей.

5 декабря сообщалось, что власти пошли навстречу демонстрантам и ввели полугодовой мораторий на повышение цен. Однако не всех активистов это устроило и демонстрации продолжились. Теперь многие требуют отмены и других реформ, а также отставки президента Франции Эммануэля Макрона и правительства.

8 декабря очередная общенациональная акция «желтых жилетов» обернулась столкновениями с полицией, в том числе в Париже, где против митингующих применили слезоточивый газ и водометы. По данным столичной полиции на 9 декабря, в ходе протестов пострадали по меньшей мере 55 человек, в том числе правоохранители. Число задержанных демонстрантов превысило 1720 активистов, больше половины из них арестованы.

Сам глава государства Эммануэль Макрон пока ограничился лишь словами благодарности стражам порядка, которые, как он отметил, сумели справится с напором протестующих.

«Спасибо вам за смелость и исключительный профессионализм, который вы проявили», — написал он в Twitter. Официальное заявление французского лидера ожидается в понедельник, 10 декабря.

По данным телеканала BFMTV, в субботней общенациональной акции протеста приняли участие рекордные 125 тыс. человек по всей стране. Министр экономики и финансов республики Брюно Ле Мэр уже отметил, что непрекращающиеся с середины ноября демонстрации катастрофически сказываются на экономике. А лидер оппозиционной партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон и вовсе заявил о необходимости роспуска Национального собрания, пишет BFMTV.