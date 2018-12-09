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Пушков оценил заявление СБУ о причастности РФ к протестам во Франции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал абсурдом заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о причастности России к протестам во Франции.

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Он отметил, что если раньше Киев безосновательно обвинял Москву только в своих бедах, то теперь украинские власти решили изменить масштабы своего видения.

«С недавних пор в Киеве запели новую песню: что бы ни случилось где бы то ни было в мире — протесты во Франции или Brexit в Британии, в этом тоже виновата Россия. Киев без устали расширяет границы абсурда», — написал сенатор в Twitter.

9 декабря в СБУ заявили о том, что Россия может быть причастна к протестам и беспорядкам во Франции. В качестве доказательства на странице украинского ведомства в Facebook была опубликована фотография из Парижа, где двое мужчин в желтых жилетах держат в руках флаг самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

В комментарии к снимку говорится, что на нем запечатлены некие Сорлин Фабрис, член аналитического центра «Катехон», и Ксавье Моро, который с 2013 года якобы является гражданином России и участником общественной организации «Восток Франция — Солидарность Донбасс». Кроме того, СБУ обвинила российские спецслужбы в руководстве над «правыми радикалами» во Франции, предупредив, что подобные акции Москва якобы может организовать и в других городах Евросоюза.

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей.

5 декабря сообщалось, что власти пошли навстречу демонстрантам и ввели полугодовой мораторий на повышение цен. Однако не всех активистов это устроило и демонстрации продолжились. Теперь многие требуют отмены и других реформ, а также отставки президента Франции Эммануэля Макрона и правительства.

8 декабря очередная общенациональная акция «желтых жилетов» обернулась столкновениями с полицией, в том числе в Париже, где против митингующих применили слезоточивый газ и водометы. По данным столичной полиции на 9 декабря, в ходе протестов пострадали по меньшей мере 55 человек, в том числе правоохранители. Число задержанных демонстрантов превысило 1720 активистов, больше половины из них арестованы.

Сам глава государства Эммануэль Макрон пока ограничился лишь словами благодарности стражам порядка, которые, как он отметил, сумели справится с напором протестующих.

«Спасибо вам за смелость и исключительный профессионализм, который вы проявили», — написал он в Twitter. Официальное заявление французского лидера ожидается в понедельник, 10 декабря.

По данным телеканала BFMTV, в субботней общенациональной акции протеста приняли участие рекордные 125 тыс. человек по всей стране. Министр экономики и финансов республики Брюно Ле Мэр уже отметил, что непрекращающиеся с середины ноября демонстрации катастрофически сказываются на экономике. А лидер оппозиционной партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон и вовсе заявил о необходимости роспуска Национального собрания, пишет BFMTV.

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Во французской столице продолжаются массовые акции протеста против повышения цен на топливо, которые начались 17 ноября. В начале 2018 года власти подняли налог на дизельное топливо и бензин, после чего цены выросли примерно на 20%, это рекорд с начала 2000-х годов. В начале следующего года планируется новое повышение налогов на горючее
Фото: Getty Images/Veronique de Viguerie
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В минувшую субботу, как и за неделю до этого, протесты вылились в массовые погромы и столкновения с полицией. Манифестанты жгли автомобили, громили витрины, грабили магазины
Фото: Getty Images/Etienne De Malglaive
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По словам полицейских, в ход шли молотки, садовые инструменты, камни, аэрозольные баллончики. Чтобы унять митингующих, стражи порядка применили слезоточивый газ, водометы, шумовые гранаты
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Elyxandro Cegarra
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По данным полицейских, были подожжены шесть зданий, построено более 130 баррикад, сгорели 112 автомобилей. Протестующими в 582 местах были заблокированы дороги
Фото: Global look Press/imago/Michael Trammer
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Столкновения с полицией начались еще до начала демонстрации, так как полицейские перекрыли Елисейские Поля и обыскивали проходящих людей
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Во время погромов на Триумфальной арке был поврежден барельеф, изображающий Марианну, символ Французской Республики и олицетворение национального девиза «Свобода, равенство, братство»
Фото: Getty Images/LightRocket/SOPA Images/Sathiri Kelpa
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К выступлениям митингующих присоединились крайне правые и левые радикалы. По оценкам властей, в субботу в Париже на улицы вышли 5,5 тыс. демонстрантов, а по всей Франции в акциях протеста приняли участие 36 тыс. человек
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Многие магазины, банки и кафе закрылись и заколотили окна перед демонстрацией
Фото: Getty Images/Chesnot
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Нынешние акции протеста уже назвали движением «желтых жилетов». Светоотражающий жилет — непременный атрибут, который должен быть в машине каждого французского автомобилиста
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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В ходе беспорядков 133 человека, в том числе 23 полицейских, были ранены. Более четырех десятков манифестантов были арестованы, к вечеру воскресенья под стражей оставались 378 человек, из них 33 несовершеннолетних
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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На следующий день после погромов, в воскресенье, пока с улиц убирали обгоревшие автомобили и битое стекло, а со знаменитых зданий оттирали оставленные манифестантами граффити, вернувшийся с саммита G20 президент Франции Эммануэль Макрон провел экстренное совещание в Елисейском дворце
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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На встрече французский лидер попросил министра внутренних дел принять меры для сдерживания протестов и обеспечения безопасности, а премьер-министра — встретиться с главами основных политических партий Франции и представителями протестного движения. Ранее Макрон заявил, что не будет менять свое решение под давлением «бандитов», и пообещал, что организаторы и участники беспорядков понесут ответственность за свои деяния
Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова
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Нынешние протесты в Париже назвали самыми разрушительными с 1968 года
Фото: Getty Images/NurPhoto/Michel Stoupak
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