Я никогда ее не знал лично. Может быть, именно поэтому мне сегодня чуть проще писать, поскольку я не связан личными впечатлениями и могу рассуждать об этом явлении отстраненно. А то, что Людмила Алексеева была явлением, — непреложный факт.

Людмилу Михайловну я узнавал по ее выступлением и действиям.

Она заочно объяснила мне суть и содержание понятия «правозащитник», а заодно принципиальную, ключевую разницу между правозащитником и политиком. Разница в том, что политик борется за власть. Правозащитник же за власть не борется. Его работа — защита определенных норм и принципов. А люди — объект его защиты, а не ресурс. Ресурсом же являются сами нормы и принципы, равно как и воля правозащитника.

Настоящий правозащитник никогда не с властью и не с оппозицией, он живет и действует как бы в параллельной реальности.

Поэтому для того, чтобы понять философию Алексеевой, самое честное и, пожалуй, простое — это вспомнить то, что говорила она. Я приведу лишь несколько тезисов-цитат, но и этого будет более чем достаточно для портрета.

«Я не боролась за то, чтоб рухнул советский режим. Я боролась за то, чтоб люди знали свои права и умели их защищать».

Это правозащитная максима, которая близка мне еще и как профессиональному защитнику — адвокату. Потому что одной из проблем нашего общества является как незнание законов, так и отсутствие уважения к закону как таковому. Закон может защитить только того, кто хочет и умеет защищаться.

«Большого террора сталинского времени у нас не будет. <…> Нам необходимо создать школу обучения гражданских активистов «навыкам диссидентов»: как вести себя на допросах и при вызове на допрос, заранее выбирать адвокатов и знать, как найти адвоката, как вести себя, если пришли с обыском, и как сделать, чтобы обыск не навредил никому, кто вам доверился, как вести себя в местах заключения, на судах и так далее. Дай бог, чтобы всё это никому из нас не понадобилось».

Здесь важнейшей мыслью Людмилы Михайловны является то, что борьба за права человека всегда органично произрастает на собственной национальной почве. Совершенно бессмысленно призывать другие государства и правительства защитить нас, если мы не можем защитить себя сами.

«Я совсем не пессимистично смотрю на наше будущее. Я просто считаю, что откат от демократии на обратное движение, обратно к демократии, произойдет не в 2007–2008 годах, а лет через 10–12. Почему я так думаю? Потому, что та демократия, которая у нас началась с перестройкой, давайте честно скажем, никто из нас эту свободу не завоевывал, она на нас свалилась как манна небесная».

Перед нами точно сформулированный важнейший принцип: за всё в жизни надо платить. То, что достается бесплатно, никогда и никем не ценится. Мы потеряли и растратили значительную часть наших свобод, потому что получили их сверху, начиная с периода поздней перестройки, пальцем о палец не ударив, чтобы что-то сделать самим. Мы хорошо и обильно научились жаловаться на власть власти, но не научились бороться за себя. Мы всё время ждем, что нам кто-то что-то даст: президент, заграница или Господь Бог.

«Неважно, до чего ты дожил, важно, как ты прожил. Мне небезразлично, как будет жить моя страна, когда меня не станет. Я не ограничиваю свой кругозор своей жизнью».

Как сказал Владимир Набоков в эпиграфе к роману «Дар»: «Россия — наше отечество, а смерть неизбежна». Конец всякой жизни один и тот же, избежать этого нельзя. Социалист Эдуард Бернштейн сказал по схожему поводу: «Цель — ничто, движение — всё». В этом смысле борьба за свободы и права человека — это процесс, который и есть результат, а осознание этого тезиса очень помогает оставаться всю жизнь правозащитником и защитником вообще.

Что теперь?

Теперь от изучения жизненного пути и опыта Людмилы Михайловны Алексеевой мы переходим к изучению ее философии. Приведенные выше тезисы уже могут быть развернуты в целостную философскую доктрину. А биография выдающейся правозащитницы — стать для этой доктрины основанием, обоснованием и подкреплением.

И спасибо ей за это.

Автор — статс-секретарь, заместитель президента Федеральной палаты адвокатов РФ

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