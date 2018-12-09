В России в 2019 году может появиться система «Народный инспектор», с помощью которой россияне смогут фиксировать нарушения ПДД через мобильный телефон. Об этом 9 декабря сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, проект введения этого закона находится в Госдуме и ожидает первого чтения. Планируется, что с помощью «Народного инспектора» будут привлекать к ответственности водителей, регулярно нарушающих правила.

Отмечается, что новая система позволит фиксировать нарушения ПДД на мобильный телефон и передавать их в ГИБДД. Для этого необходимо будет зарегистрироваться на портале госуслуг, установить приложение непосредственно на телефон и при отправке видеоматериалов указывать дату и координаты съемки.

7 декабря сообщалось, что эксперты предложили отсеивать кандидатов в водители за незнание ПДД еще на этапе сдачи экзаменов в автошколе и не допускать их до «города».