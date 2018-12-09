Мальчик уполз от Елизаветы II с криком «Пока»

В Великобритании мальчик на коленях уполз от Елизаветы II.

Британская королева приехала на встречу с представителями одной из старейших в стране благотворительных организаций — Coram, которая занимается оказанием помощи детям, сообщил The Washington Post 7 декабря. На мероприятии присутствовали супруги Грант с девятилетним сыном Натаном.

Когда они попытались представить ребенка Елизавете, мальчик был настолько потрясен, что решил уползти от королевы по полу на коленях. После этого он спрятался в соседней комнате, выкрикнув оттуда «Пока».

19 ноября стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган, которая по-прежнему является гражданкой Соединенных Штатов, должны будут платить налоги в пользу США. По законодательству пара вынуждена платить налоги как с доходов американки, состояние которой оценивается в £3,9 млн ($5 млн), так и с доходов принца, который ежегодно получает £300 тыс. ($385 тыс.) — проценты трастового фонда, унаследованного им от матери, принцессы Дианы, а также от британской королевы Елизаветы II.