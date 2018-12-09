Прямой эфир

Мальчик уполз от Елизаветы II с криком «Пока»

0
Фото: REUTERS/Toby Melville
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Великобритании мальчик на коленях уполз от Елизаветы II.

Британская королева приехала на встречу с представителями одной из старейших в стране благотворительных организаций — Coram, которая занимается оказанием помощи детям, сообщил The Washington Post 7 декабря. На мероприятии присутствовали супруги Грант с девятилетним сыном Натаном.

Когда они попытались представить ребенка Елизавете, мальчик был настолько потрясен, что решил уползти от королевы по полу на коленях. После этого он спрятался в соседней комнате, выкрикнув оттуда «Пока».

 

19 ноября стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган, которая по-прежнему является гражданкой Соединенных Штатов, должны будут платить налоги в пользу США. По законодательству пара вынуждена платить налоги как с доходов американки, состояние которой оценивается в £3,9 млн ($5 млн), так и с доходов принца, который ежегодно получает £300 тыс. ($385 тыс.) — проценты трастового фонда, унаследованного им от матери, принцессы Дианы, а также от британской королевы Елизаветы II.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Принц Гарри обогнал по популярности королеву Великобритании
Саудовский король пригласил эмира Катара на саммит аравийских монархий

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017